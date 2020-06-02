تسجيل اصابة جديدة بكورونا في منطقة رابرين ضمن السليمانية

2020/06/02 | 21:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان العراق، اليوم الثلاثاء تسجيل، إصابة جديدة بفيروس كورونا في منطقة رابرين.وذكرت الوزارة في بيان ، إن الإصابة الجديدة تعود لرجل عمره ٥٠ عاما، وأثبتت الفحوصات إصابته بالفيروس عقب ظهور أعراض المرض عليه.انتهى

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