صحة ذي قار تعلن شفاء 34 مصابا بكورونا

2020/06/02 | 21:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلنت دائرة صحة ذي قار، اليوم الثلاثاء، عن شفاء 34 مصابا بفيروس كورونا .وذكرت الدائرة في بيان تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” مختبر الصحة المركزي اثبت شفاء 34 حالة جديدة من فيروس كورونا “.واشار الى ان ” عدد المصابين الذين شفوا من كورونا في المحافظة بلغ لغاية اليوم […]

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