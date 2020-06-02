إجراءات صحية وقائية تفرض على بعشيقة، نتيجة إصابة ضابط شرطة

2020/06/02 | 21:39 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – نصر حاجي أفاد مسؤول اعلام المركز الصحي في بعشيقة، بأنه سيتم إجراء فحص لعائلة ضابط شرطة بعشيقة، وكذلك كل الشرطة والمنتسبين الملامسين له، على خلفية ظهور نتيجة اصابته بالموجبة.وقال المعاون الطبي “طالب اسود” في تصريح خاص لــ “ايزيدي 24، بأنه “بعد ورود نتيجة فحص ضابط مركز شرطة بعشيقة بإصابته بوباء كورونا المستجد، …

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