2020/06/02 | 21:44 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة كشفت وزارة الطيران المدني في مصر، عن تخفيضات كبيرة باسعار تذاكر الطيران فضلا عن محفزات اخرى لاعادة انعاش قطاع الطيران.ونقلت وسائل اعلام مصرية عن وزير الطيران المدني، الطيار محمد منار، إن “كل العاملين على الطائرات سيرتدون الكمامات والقفازات لمنع انتشار فيروس كورونا”، مشيرا إلى أن “الوزارة خصصت مستشفى للعاملين بالقطاع لعلاج […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصر تبدأ “رحلة المغريات” لإعادة إنعاش قطاع الطيران) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصر تبدأ “رحلة المغريات” لإعادة إنعاش قطاع الطيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).