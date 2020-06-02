2020/06/02 | 21:46 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان العراق يوم الثلاثاء تسجيل ٦ إصابات جديدة بفيروس كورونا في منطقة كرميان.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الإصابات الجديدة تعود لثلاث نساء (٣٨ و٢٨ و٢٠ عاما) ورجلين (٦٤ و٢٣ عاما) وطفل في التاسعة من العمر.

وأضافت أن ٤ من المصابين الجدد من سكنة قضاء كفري واثنين من قضاء كلار، منوهة إلى أنهم تلقوا العدوى من مصابين سابقين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كوردستان تعلن 6 إصابات جديدة بكورونا في كرميان) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كوردستان تعلن 6 إصابات جديدة بكورونا في كرميان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).