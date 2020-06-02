حاكم ولاية امريكية ’’يتمرد’’ على ترامب ويرفض قراراً بشأن اخماد الاحتجاج

2020/06/02 | 21:46 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

رفض حاكم ولاية فرجينيا الأميركية، رالف نورثام، يوم الثلاثاء، طلبا من وزير الدفاع مارك إسبر، بإرسال ما بين 3000 إلى 5000 من عناصر الحرس الوطني بالولاية إلى واشنطن العاصمة، في إطار استعراض ضخم للقوة نظمته إدارة الرئيس دونالد ترامب ردا على الاحتجاجات العنيفة.وقال ميرسر، إن تصريحات ترامب بشأن حكام الولايات التي قال فيها الرئيس إن معظم حكام الولايات "ضعفاء" ويحتاجون إلى "السيطرة" على الشوارع، لعبت دورا في القرار.

وأضاف أن "تصريحات الرئيس لحكام الولايات عززت مخاوفنا بشأن كيفية استخدام الحرس" الوطني، بحسب ما نقله مكتب حاكم الولاية.

ويأتي رفض حاكم ولاية فرجينيا إرسال عناصر الحرس الوطني، بينما يتواصل الاضطراب في الشارع الأميركي، في واحدة من أوسع الاحتجاجات العرقية منذ ستينيات القرن الماضي، حيث خرج متظاهرون إلى الشوارع للتنديد بقتل الشرطة للمواطنين السود.

وفي المنحى نفسه، قالت عمدة واشنطن، موريل بوزر، يوم الثلاثاء، إنه من غير المناسب أن يجري استخدام الجيش في القيام بعمل الشرطة في شوارع الولايات المتحدة.

وأضافت بوزر، في تصريح صحفي "لا نعتقد أنه يجب استخدام الخدمة العسكرية الفعلية في الشوارع الأمريكية ضد الأميركيين ...



إنه استخدام غير مناسب لجيشنا..



لدينا شرطة في واشنطن العاصمة، لدينا شرطة اتحادية في واشنطن العاصمة، للتركيز على الممتلكات الاتحادية".

وفي حين أن معظم المظاهرات كانت سلمية، فقد انحدرت أخرى إلى العنف، تاركة أحياء في حالة من الفوضى، ونهبت متاجر وأحرقت سيارات، على الرغم من حظر التجول في أنحاء مختلفة بالبلاد، ونشر الآلاف من عناصر الحرس الوطني في 15 ولاية على الأقل.

وفي مؤتمر بالفيديو، أبلغ ترامب حكام الولايات بأنهم "يبدون مثل الحمقى" لعدم نشر المزيد من أعضاء الحرس الوطني، وقال: "معظمكم ضعفاء..



عليكم القبض على الناس، وعليكم تتبع الناس، وعليكم وضعهم في السجن لمدة 10 سنوات حينها لن تروا هذه الأشياء مرة أخرى أبدا".

ورفض حاكم ولاية مينيسوتا تيم والتس، وهو ديمقراطي، دعوة ترامب لاستخدام القوة، وقال إنه أعلم ترامب خلال الاجتماع: "لا أحد يضحك هنا.



نحن في ألم.



نحن نبكي".

أما في مينيابوليس، وجّه تيرينس فلويد، شقيق جورج، نداء عاطفيا في الموقع حيث تم تثبيت فلويد على الرصيف من قبل ضابط أبيض وضع ركبته على عنق جورج المكبل لعدة دقائق.

بغداد اليوم- متابعة

أقر أستاذ جامعي أميركي يدعى بروس باغلي بدوره في غسيل مبلغ 2 مليون دولار، والمفارقة أنه كان قد ألف كتابا حول "غسيل الأموال والجريمة المنظمة".

ووفق بيان صحفي من وزارة العدل فإن فقد اعترف باغلي (73 عاما) باستخدامه لحس

بغداد اليوم- متابعة

أكدت وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون)، الثلاثاء، أنها لا تحبذ استدعاء الجيش لمواجهة التحرك المدني الذي تشهده الولايات المتحدة.

وقالت البنتاغون في بيان صحفي، إنه "أكثر من 67 ألف عنصر من الحرس الوطني منتشرون في ال

بغداد اليوم-متابعة

أعلنت الحكومة الأفغانية، الثلاثاء (2 حزيران 2020) استهداف مسجد في المنطقة الدبلوماسية في كابول، بهجوم انتحاري.

وذكرت الحكومة الافغانية، في بيان موجز، أن "هجوما انتحاريا استهدف مسجدا في المنطقة الدبلوماسية في كابول".

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