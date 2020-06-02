صحة واسط توضح بشأن الفيديو المتداول لمصابين بكورونا يشكون من سوء الخدمات باحدى المستشفيات

2020/06/02 | 21:46 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ميسان

أوضح مدير عام صحة محافظة واسط، جبار الياسري، الثلاثاء (02 حزيران 2020)، بشأن الفيديو المتداول لمصا...





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