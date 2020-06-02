2020/06/02 | 21:46 - المصدر: وكالة نينا
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المجلس العربي في كركوك يبارك انطلاق عمليات / ابطال العراق - نصر السيادة /) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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