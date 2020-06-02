رئيس كتلة يكشف عدد الوزراء الذين سيمررهم البرلمان غدا ويؤكد : سنصوت على الاقتراض الخارجي

2020/06/02 | 21:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز كشف رئيس كتلة الرافدين النيابية يونادم كنا، اليوم الثلاثاء، عدد الوزراء الذين سيصوت مجلس النواب على منحهم الثقة بجلسته غدًا والذين يعتبر تمريرهم استكمالا لحكومة مصطفى الكاظمي.و قال كنا في حديث متلفز لـ” العهد”، “تم الاتفاق على جدول أعمال جلسة البرلمان المعلن ليوم غد و أعضاء مجلس النواب سيصوتون غدا بالتأييد على […]

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