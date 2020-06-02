2020/06/02 | 21:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..اتّهم المرشّح الديموقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن الرئيس الجمهوري دونالد ترامب بأنّه “يستخدم الجيش الأمريكي ضدّ الشعب الأمريكي” ويستخدم الغاز المسيّل للدموع ضدّ “متظاهرين سلميين” وكل هذا لمجرّد الترويج لنفسه، وذلك بعيد زيارة مفاجئة قام بها ترامب إلى كنيسة مجاورة للبيت الأبيض.وقال بايدن في تغريدة على تويتر إنّ ترامب “يستخدم الجيش الأميريكي ضدّ الشعب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن: ترامب يستخدم الجيش ضدّ الشعب الأمريكي) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بايدن: ترامب يستخدم الجيش ضدّ الشعب الأمريكي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).