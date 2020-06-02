ثلاث وخمسون عاماً على هزيمة العرب الكبرى - عبدالله تركماني

2020/06/02 | 21:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالله_تركماني لم يمضِ سوى عقد من الزمن على هزيمة ألمانيا واليابان في الحرب العالمية الثانية حتى لملمتا جراح هزيمتيهما وانطلقتا في إعادة بناء نفسيهما، انطلاقاً من استيعابهما لموازين القوى ولروح العصر بعد الحرب، إلى أن أصبحتا عملاقتين اقتصاديتين يُحسب لهما في موازين القوى الدولية.



أما نحن فما زالت هزيمة 5 حزيران 1967 تلاحقنا حتى اليوم! إنّ تاريخ العالم العربي المعاصر عامة، والمشرق العربي بوجه خاص، هو سلسلة من ......





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