بيان من بوب أفاكيان القائد الثوري ومؤلّف الشيوعية الجديدة الثوريّة و مهندسها - شادي الشماوي

2020/06/02 | 21:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#شادي_الشماوي بوب أفاكيان – جريدة " الثورة " عدد 650 ، 1 جوان 2020https://revcom.us/a/650/bob-avakian_nothing-less-en.htmlإلى كافة الذين نهضوا بقوّة كبيرة و هم ينظّمون مسيرات ليقولوا " كافة ! " ، إثر قتل جورج فلويد و كلّ الإغتيالات بدم بارد الأخرى التي إقترفتها الشرطة .إلى كافة الذين ألهمهم التمر ......





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