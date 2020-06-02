2020/06/02 | 21:50 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة العالمية: إصابات كورونا في الأمريكيتين تقارب 3 ملايين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/02 | 21:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العالمية: إصابات كورونا في الأمريكيتين تقارب 3 ملايين) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العالمية: إصابات كورونا في الأمريكيتين تقارب 3 ملايين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).