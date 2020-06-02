معمرة أرمنية عمرها تتعافى من كورونا

2020/06/02 | 21:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..غادرت سيدة تبلغ من العمر 101 عاما ، الثلاثاء، المركز الطبي “غريغوري تسوفينار خاتشاتريان المنور” في أرمينيا، بعد تعافيها من مرض “كوفيد-19”.وكتب المركز الطبي عبر صفحته على “فيسبوك”: “استقبلنا يوم 16 أيار، المريضة نازاني سيمونيان، من دار العجزة، المولودة عام 1919، مع الاشتباه الأولي بإصابتها بفيروس كورونا.ونتيجة للفحوصات، تم تأكيد إصابتها بكورونا والالتهاب […]

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