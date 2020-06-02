خطة لتقليص أعداد البعثات في الخارج

2020/06/02 | 21:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت لجنة العلاقات الخارجية النيابية وضع خطة لتقليص أعداد البعثات والسفارات الدبلوماسية في الخارج.

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