اسايش السليمانية تضبط كمية

2020/06/02 | 21:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت مديرية اسايش السليمانية باقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، عن ضبط (624) علبة من الحبوب والبروتين المهرب.

وجاء في بيان للمديرية، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، انها تواصل اعمالها ونشاطاتها بهدف حماية ارواح واموال المواطنين ومنع توريد اي نوع من الدواء او المستلزمات الطبية التي لها تاثيرات على صحة المواطنين.

واضاف البيان ان قوات المديرية في ناحية نالباريز وبعد الحصول على موافقة القاضي استطاعت ليلة 1-2 / حزيران الجاري في جنوب قرية (كاني مانك) التابعة للناحية ضبط اربع شوال كبير (شليف) من الحبوب والبروتين داخل (624) علبة.

واوضح البيان ان المواد المضبوطة تتكون من (238) علبة حبوب من نوع (Himalaya) و(288) علبة حبوب من نوع (gain up) و(36) علبة بروتين من نوع (fat face) و(63) علبة بروتين من نوع (fat fast).

واضاف ان جميع تلك المواد تم توريدها بشكل غير قانوني عن طريق التهريب ليتم صرفها في اسواق اقليم كوردستان.

واكد البيان ان جميع المواد تم ضبطها قبل ان يتم صرفها في الاسواق المحلية في الاقليم، لافتا الى اتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها والتحقيقات مستمرة في القضية.

ولم يشر البيان الى القاء القبض على اي متهمين على خلفية القضية وكذلك لم تتم الاشارة الى الجهة التي تم توريدها منها، علما ان ناحية نالباريز تابعة لقضاء بنجوين بمحافظة السليمانية على الحدود مع ايران.

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