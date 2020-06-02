تقرير أميركي بالوثائق يكشف “المستور”: ماذا أخفت الصين؟ وكيف أجبرت منظمة الصحة على مدحها؟

2020/06/02 | 22:30 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة كشفت وكالة اسوشيتد برس الاميركية، عن وثائق تدل على تعمد الصين اخفاء معلومات كثيرة حول فيروس كورونا من بينها الشفرة الوراثية التي فككتها مبكرًا، فيما بين ان منظمة الصحة العالمية “أجبرت” على مجاملة الصين في محاولة للتمكن من الحصول على معلومات اضافية من قبل الصين.وبحسب الوكالة التي كشفت عن تأخر متعمد […]

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