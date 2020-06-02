حاكم نيويورك يقر بالفشل في مواجهة الاحتجاجات‎


حاكم نيويورك يقر بالفشل في مواجهة الاحتجاجات‎
2020/06/02 | 22:30 - المصدر: الفرات نيوز
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