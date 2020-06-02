ديالى تقرر رفع الحجر الصحي عن “خان اللوالوة” بعد اسبوعين على فرضه

2020/06/02 | 22:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اعلنت خلية الازمة في ديالى، الثلاثاء، عن رفع الحجر الصحي عن اكبر احياء بعقوبة.وقال عضو خلية الازمة في ديالى عبدالله الحيالي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الحجر الصحي الذي فرض على منطقة خان اللوالوة في بعقوبة تم رفعه مساء اليوم بعد مضي نحو اسبوعين على فرضه بعد تسجيل اكثر من 10 اصابات مؤكدة […]

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