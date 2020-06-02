السفير الأميركي يؤكّد مشاركة “إقليم كردستان” في “الحوار الاستراتيجي” بين واشنطن وبغداد

2020/06/02 | 22:32 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالات في جديد ملف الحوار الاستراتيجي بين #الولايات_المتحدة و #العراق المقرّر عقده منتصف يونيو/ حزيران الحالي، يبدو أن #إقليم_كردستان سيكون ضمن هذا الحوار.بدا هذا واضحاً، بعد زيارة السفير الأميركي في العراق #ماتيو_تولر إلى عاصمة…

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