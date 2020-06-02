دعمًا لعودة الحياة إلى طبيعتها، تقوم مبادرة نادية بإعادة تأهيل القطاع الزراعي في سنجار

2020/06/02 | 22:36 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – شنكال من ضمن النشاطات التي تقوم بها مبادرة نادية والمشاريع التي تُنفذها هي دعم القطاع الزراعي والفلاحين في قضاء سنجار إضافةً إلى عدة مشاريع أخرى تُنفذها المبادرة لدعم العوائل التي تضررت جراء هجمات تنظيم داعش على سنجار عام 2014، والذين عادوا مؤخراً إلى مختلف مناطق سنجار.ونشرت مبادرة نادية منشوراً على الحساب …

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