كورونا يهدد انعقاد جلسة البرلمان.. هل أصيب

قال نائب عن تيار الحكمة إن غالبية أعضاء البرلمان أصيبوا بفيروس كورونا
وبعد تصريح صادم من قبل النائب عن ائتلاف دولة القانون هشام السهيل بوجود إصابات بفيروس كورونا بصفوف نواب وعوائلهم، أكد نائب عن تيار الحكمة هذه الأخبار، مبينًا أن "غالبية اعضاء البرلمان مصابين".
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قال السهيل في تصريحات متلفزة، إن "عددًا من أعضاء مجلس النواب وأفراد عائلاتهم وحماياتهم مصابون بفيروس كورونا وأنهم جميعًا يخضعون حاليًا للحجر الصحي في منازلهم".
من جانبه، خرج النائب عن تيار الحكمة أسعد المرشدي، بتصريح صادم عندما أكد أن "غالبية أعضاء البرلمان مصابين بكورونا".
وقال المرشدي في تصريحات صحفية رصدها "ألترا عراق" إن "الانباء التي تحدثت عن إصابة عدد من اعضاء مجلس النواب بجائحة كورونا مع عوائلهم وحماياتهم صحيحة".
واعتبر أن "عقد الجلسة بشكل عشوائي دون اتباع الشروط الصحية سيكون خطرًا على النواب والموظفين في البرلمان"، معتبرًا أن "جلسة البرلمان غدًا مغامرة لأنه ليس هناك شيء مهم ويستحق أن تعقد عليه الجلسة في ظل الظروف الحالي".
وبين أن "الحكومة لو أرسلت قانون الموازنة لسنة 2020 أو إكمال الكابينة الوزارية لكان الامر يستحق الحضور ويستطيع النواب تحمل التبعات لكن جلسة الغد ستكون عادية ولا تستحق المخاطرة".
نائب: النواب المصابون يخشون الإفصاح عن إصابتهم بكورونا خشية من التسقيط السياسي والتعليقات غير الأخلاقية على مواقع التواصل الاجتماعي
وأكد أن "النواب المصابون يخشون الإفصاح عن اصابتهم بكورونا خشية من التسقيط السياسي والتعليقات غير الأخلاقية عبر مواقع التواصل الاجتماعي".
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من جانبه، نفى النائب عن تحالف سائرون بدر الزيادي علمه أو تبليغ رئاسة المجلس بشكل رسمي، بوجود إصابات في صفوف النواب.
وقال الزيادي في حديث لـ"ألترا عراق"، إنه "سمعنا بهذه الأخبار من مواقع التواصل الاجتماعي وبعض التصريحات لنواب، لكن لم يتم تبليغنا رسميًا من قبل رئاسة المجلس بهذا الشأن".
وأكد الزيادي أن "الجلسة ربما تواجه صعوبة في الانعقاد وسط تصاعد الإصابات في بغداد وربما صعوبة قدوم الأعضاء الكرد من الإقليم فضلًا عن تواجد عدد من النواب خارج البلاد".
وأشار الزيادي إلى أن "هناك إجراءات وقائية في البرلمان وإجراءات طبية وفحص قبل دخول القاعة"، مشيرًا إلى أنه "إذا كان هناك مصابين فبالتأكيد أنهم في الحجر الصحي ولا يحضرون إلى الجلسة مما لا يشكل خطرًا على بقية أعضاء البرلمان".
نائب: الجلسة ربما تواجه صعوبة في الانعقاد وسط تصاعد الإصابات في بغداد وربما صعوبة قدوم الأعضاء الكرد من الإقليم
وحول ما إذا كان الترويج لوجود إصابات بكورونا، هو سيناريو لمنع انعقاد الجلسات وتمرير بعض القوانين، استبعد الزيادي هذا السيناريو، مؤكدًا أن "الوضع في البلاد استثنائي والكتل السياسية راغبة بتمرير بعض القوانين الضرورية للأزمة الحالية"، مبينًا أن "يوم غد سيتبين ما إذا سيكتمل النصاب وتنعقد الجلسة أم لا".
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