كورونا يهدد انعقاد جلسة البرلمان.. هل أصيب

2020/06/02 | 22:38 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرعشية انعقاد جلسة البرلمان الأولى بعد الإعلان عن استئناف البرلمان لجلساته الاعتيادية، تتزايد التأكيدات بشأن وجود إصابات بفيروس كورونا في صفوف أعضاء مجلس النواب، فيما تعيش الجلسة تهديدًا بعدم انعقادها وسط ترجيحات بعدم اكتمال النصاب.

قال نائب عن تيار الحكمة إن غالبية أعضاء البرلمان أصيبوا بفيروس كورونا

وبعد تصريح صادم من قبل النائب عن ائتلاف دولة القانون هشام السهيل بوجود إصابات بفيروس كورونا بصفوف نواب وعوائلهم، أكد نائب عن تيار الحكمة هذه الأخبار، مبينًا أن "غالبية اعضاء البرلمان مصابين".

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قال السهيل في تصريحات متلفزة، إن "عددًا من أعضاء مجلس النواب وأفراد عائلاتهم وحماياتهم مصابون بفيروس كورونا وأنهم جميعًا يخضعون حاليًا للحجر الصحي في منازلهم".

من جانبه، خرج النائب عن تيار الحكمة أسعد المرشدي، بتصريح صادم عندما أكد أن "غالبية أعضاء البرلمان مصابين بكورونا".

وقال المرشدي في تصريحات صحفية رصدها "ألترا عراق" إن "الانباء التي تحدثت عن إصابة عدد من اعضاء مجلس النواب بجائحة كورونا مع عوائلهم وحماياتهم صحيحة".

واعتبر أن "عقد الجلسة بشكل عشوائي دون اتباع الشروط الصحية سيكون خطرًا على النواب والموظفين في البرلمان"، معتبرًا أن "جلسة البرلمان غدًا مغامرة لأنه ليس هناك شيء مهم ويستحق أن تعقد عليه الجلسة في ظل الظروف الحالي".

وبين أن "الحكومة لو أرسلت قانون الموازنة لسنة 2020 أو إكمال الكابينة الوزارية لكان الامر يستحق الحضور ويستطيع النواب تحمل التبعات لكن جلسة الغد ستكون عادية ولا تستحق المخاطرة".

نائب: النواب المصابون يخشون الإفصاح عن إصابتهم بكورونا خشية من التسقيط السياسي والتعليقات غير الأخلاقية على مواقع التواصل الاجتماعي

وأكد أن "النواب المصابون يخشون الإفصاح عن اصابتهم بكورونا خشية من التسقيط السياسي والتعليقات غير الأخلاقية عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

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من جانبه، نفى النائب عن تحالف سائرون بدر الزيادي علمه أو تبليغ رئاسة المجلس بشكل رسمي، بوجود إصابات في صفوف النواب.

وقال الزيادي في حديث لـ"ألترا عراق"، إنه "سمعنا بهذه الأخبار من مواقع التواصل الاجتماعي وبعض التصريحات لنواب، لكن لم يتم تبليغنا رسميًا من قبل رئاسة المجلس بهذا الشأن".

وأكد الزيادي أن "الجلسة ربما تواجه صعوبة في الانعقاد وسط تصاعد الإصابات في بغداد وربما صعوبة قدوم الأعضاء الكرد من الإقليم فضلًا عن تواجد عدد من النواب خارج البلاد".

وأشار الزيادي إلى أن "هناك إجراءات وقائية في البرلمان وإجراءات طبية وفحص قبل دخول القاعة"، مشيرًا إلى أنه "إذا كان هناك مصابين فبالتأكيد أنهم في الحجر الصحي ولا يحضرون إلى الجلسة مما لا يشكل خطرًا على بقية أعضاء البرلمان".

نائب: الجلسة ربما تواجه صعوبة في الانعقاد وسط تصاعد الإصابات في بغداد وربما صعوبة قدوم الأعضاء الكرد من الإقليم

وحول ما إذا كان الترويج لوجود إصابات بكورونا، هو سيناريو لمنع انعقاد الجلسات وتمرير بعض القوانين، استبعد الزيادي هذا السيناريو، مؤكدًا أن "الوضع في البلاد استثنائي والكتل السياسية راغبة بتمرير بعض القوانين الضرورية للأزمة الحالية"، مبينًا أن "يوم غد سيتبين ما إذا سيكتمل النصاب وتنعقد الجلسة أم لا".

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