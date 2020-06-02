2020/06/02 | 22:40 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كوفيد 19 محور المهرجان الإلكتروني الأول لسينما الشباب بغداد – ياسين ياس ينطلق منتصف حزيران الجاري مهرجان (اون لاين – كوفيد 19) لسينما الشباب والذي تقيمه دائرة ثقافة وفنون الشباب في وزارة الشباب والرياضة هذا ما تحدث به لـ(الزمان ) مسؤول قسم السينما والمسرح الفنان محمد عمر واضاف(برعاية وزير الشباب والرياضة عدنان درجال يقام المهرجان […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كوفيد 19 محور المهرجان الإلكتروني) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كوفيد 19 محور المهرجان الإلكتروني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).