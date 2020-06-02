2020/06/02 | 22:40 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ريتا أورا تمضي الحجر المنزلي في مزرعة لندن – الزمان تمـــــضي النجمة العالمية ريتا أورا فترة الحجر المنزلي في مزرعة مســـتأجرة في كوتسوولدز.ويــــــــوم السبت الماضي استمتعت أورا البالغة من العمر 29 عاماً بحمام الشمس واستعرضت قوامها الرشيق بالبيكيني.يأتي ذلك بعد أن عبرت عن قلقها مع استمرار عمل والدتها في الصفوف الأمامية لمحاربة وباء […]

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