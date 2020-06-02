2020/06/02 | 22:40 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غوميز تدعم أصحاب البشرة السمراء وغاغا غاضبة لوس انجلوس – الزمان تفاعلت المغنية الأمريكية سيلينا غوميز مع الإحتجاجات التي تشهدها بعض الولايات الأمريكية على خلفية قتل أحد رجال الشرطة لشاب من البشرة السمراء يدعى جورج فلويد.ونشرت غوميز عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة من الإحتجاجات ظهر فيها مجموعة من المحتجين وهم […]

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