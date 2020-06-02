قلة الاهتمام وغياب الحلول السريعة.. كورونا العراق بين كلام الوزير ووعود الكاظمي

2020/06/02 | 22:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسط ارتفاع اعداد الاصابات بفيروس كورونا المستجد في العراق الى:مجموع الإصابات : ٧٣٨٧مجموع حالات الشفاء: ٣٥٠٨الراقدين الكلي: ٣٦٤٤الراقدين في العناية المركزة: ٤٦مجموع الوفيات: ٢٣٥(٥١٩) حالة اليوم الثلاثاء، حسب ما افاد به الموقف الوبائي، في مختبرات وزارة الصحة والبيئة ولازالت المستشفيات الحكومية تعاني نفس الاهمال وقلة الاهتمام بالمواطن المراجع لها، وهذا الامر ليس بالغريب هو نفسه […]

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