خاص لـ”العهد نيوز”.. المباشرة بتشغيل جهاز فحص المصابين بكورونا في ذي قار واعلان النتائج سيكون يوميا

2020/06/02 | 22:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر طبي في محافظة ذي قار، بتشغيل جهاز فحص المصابين بكورونا.وقال المصدر في حديث لـ”العهد نيوز” اليوم الثلاثاء، ان “محافظة ذي قار شهدت اليوم الثلاثاء، تشغيل جهاز فحص المصابين بكورونا وبالتالي فان اعلان النتائج سيكون بشكل يومي”.

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