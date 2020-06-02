ذي قار تسجل 18 اصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/06/02 | 22:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - ذي قار

أعلنت دائرة صحة ذي قار، الثلاثاء، تسجيل 18 اصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقالت الدائرة، انها "سجلت 18 اصابة جديدة بكورونا في المحافظة".

وسجلت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، 519 اصابة بفيروس كورونا، و20 حالة وفاة، خلال 24 ساعة الماضية في اعلى حصيلة يسجلها العراق منذ دخول الفيروس.وجاء في الموقف الوبائي اليومي للوزارة، "تم فحص (13463) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (251714)".وذكر انه "ختبرات الصحة والبيئة سجلت لهذا اليوم (519 ) إصابة في العراق موزعة كالتالي: بغداد/ الرصافة: 145، بغداد/ الكرخ: 166، مدينة الطب: 39، النجف: 21، البصرة: 25، السليمانية: 28، اربيل : 1، دهوك: 6، كربلاء: 31، ديالى: 5، بابل: 9، ميسان: 34، المثنى: 8، نينوى: 1".واضاف ان "حالات الشفاء بلغت: 233، وكما يلي: بغداد/ الرصافة: 104، بغداد/ الكرخ: 52، مدينة الطب: 17، البصرة: 4، ديالى: 2، كربلاء: 17، ذي قار: 34، نينوى: 3".وجاء في الموقف ان "الوفيات خلال 24 : 20 حالة، موزعة كالاتي: بغداد/ الرصافة: 12، بغداد/ الكرخ: 2، مدينة الطب: 1، بابل: 2، واسط: 2، المثنى: 1".وبذلك فأن مجموع الاصابات بلغ "7387، ومجموع حالات الشفاء: 3508، والراقدين الكلي: 3644، ومجموع الوفيات: 235".

بغداد اليوم-بغداد

أعرب وزير الصحة الإيراني، سعيد نمقي، عن أسفه، الثلاثاء (2 حزيران 2020) لأن بعض مواطنيه لا يتقيدون بتدابير التباعد الاجتماعي المفروضة لاحتواء كوفيد-19، بعد تسجيل ارتفاع جديد بالإصابات في البلاد.

ولليوم الثاني على التوالي، أعلن

بغداد اليوم - بغداد

كشف معاون مدير عام دائرة صحة بغداد/ الكرخ، علي البلداوي، الثلاثاء (2 حزيران 2020)، عن تفاصيل الموافقة على اجراء العزل الصحي المنزلي للمصاب بفيروس كورونا.

وقال البلداوي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "دائرة صحة الكرخ ش

بغداد اليوم _ كربلاء

أصدرت دائرة صحة كربلاء، اليوم الثلاثاء، توضيحاً لتفاصيل 31 اصابة بفيروس كورونا سُجلت اليوم في المحافظة.

وذكرت دائرة الصحة، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن "المحافظة سَجلت اليوم 31 إصابة، وكان لأبطالنا من

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( ذي قار تسجل 18 اصابة جديدة بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( ذي قار تسجل 18 اصابة جديدة بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).