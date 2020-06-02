تحالف القوى يكشف طبيعة الخلاف مع سائرون ويوضح موقفه من تصريحات الخربيط وسبب لقاء الحلبوسي مع المالكي

2020/06/02 | 22:48 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

كشف المتحدث باسم تحالف القوى، فالح العيساوي، اليوم الثلاثاء، طبيعة الخلاف مع كتلة تحالف سائ...





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