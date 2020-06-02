2020/06/02 | 22:48 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خطة لتقليص اعداد البعثات الدبلوماسية في الخارج هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/02 | 22:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خطة لتقليص اعداد البعثات الدبلوماسية في الخارج) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خطة لتقليص اعداد البعثات الدبلوماسية في الخارج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).