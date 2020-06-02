“الصحة العالمية”: إصابات كورونا في الأمريكيتين تقارب 3 ملايين

2020/06/02 | 22:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوزقالت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في الأمريكتين كاريسا إتيينه إن المنحنى الوبائي لمرض كوفيد-19 لا يزال يرتفع بقوة بالمنطقة، حيث اقتربت حصيلة إصاباته من عتبة الـ3 ملايين.وأضافت إتيينه في تصريحات أدلت بها الايوم الثلاثاء، أن منظمة الصحة للبلدان الأمريكية “باهو” تأمل في استمرار العمل بشكل فعال مع الولايات المتحدة، رغم انسحابها من منظمة […]

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