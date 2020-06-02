2020/06/02 | 22:53 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سائرون: الغاء رواتب رفحاء غير قانوني هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/02 | 22:53.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سائرون: الغاء رواتب رفحاء غير قانوني) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سائرون: الغاء رواتب رفحاء غير قانوني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).