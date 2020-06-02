منظمة الصحة العالمية ترصد تراجعًا في تفشي كورونا حول العالم: ماعدا هذه الدول

2020/06/02 | 22:53 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أوضحت المنظمة العالمية أن معدلات الإصابة التي تسجل يوميا بمرض كوفيد-19 آخذة في الانخفاض بشكل مطرد في مناطق غرب أوروبا دون المناطق التي تمثل بؤرا ساخنة للمرض في روسيا وأوروبا الشرقية.وقالت المتحدثة باسم المنظمة مارجريت هاريس في إفادة صحافية “نشهد تراجعا مطردا (في عدد الحالات) في غرب أوروبا في الوقت الحالي.[…]

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