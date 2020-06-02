موسكو: أكثر من 100 صحفي تضرروا من عنف الشرطة الأمريكية أثناء تغطيتهم للاحتجاجات

2020/06/02 | 22:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن أكثر من 100 صحفي تضرروا من تصرفات الشرطة في الولايات المتحدة أثناء تغطيتهم للاحتجاجات الأخيرة.وفي مدونة نشرتها على صفحتها في “فيسبوك”، اليوم الثلاثاء، ذكرت زاخاروفا أن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، يلتقي اليوم مع نشطاء صينيين سابقين عاشوا قمع احتجاجات ساحة تيانانمن في بكين، […]

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