فرنسا.. معدل الوفيات اليومي بكورونا يتجاوز الـ 100 لأول مرة منذ نحو أسبوعين

2020/06/02 | 22:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلنت وزارة الصحة الفرنسية عن تسجيل 107 وفيات جديدة جراء فيروس كورونا، ليتجاوز المعدل اليومي للوفيات بسبب الفيروس عتبة الـ 100 حالة لأول مرة منذ 13 يوما.وأشارت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، إلى أن عدد الوفيات ارتفع بنسبة 0.4% إجماليا خلال اليوم الأخير، لتصل الحصيلة لضحايا كورونا في البلاد إلى 28940 شخصا، وهي […]

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