35 إصابة جديدة بكورونا في محافظة بكوردستان

2020/06/02 | 23:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان العراق يوم الثلاثاء تسجيل ٣٥ إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة السليمانية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن ٢١ منهم رجال و١٠ نساء و٤ أطفال، مبينة أن ١١ منهم تلقوا العدوى من مصابين سابقين في حين ظهرت على البقية أعراض المرض وأثبتت الفحوصات اللاحقة إصابتهم بالفيروس.

وأضافت أن ٢٩ منهم من سكنة مدينة السليمانية، ومصاب واحد في كل من بيرمكرون، وعربت، وقضاء جمجمال، وقضاء كلار، وقضاء بينجوين، ومحافظة الانبار.

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