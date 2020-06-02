الكوادر الطبية تعبر عن استياءها من امتناع بعض المتشافين التبرع بالدم

2020/06/02 | 23:07 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد عبر اطباء وكوادر طبية مختلفة، عن استيائهم الشديد، من ظاهرة جديدة ومثيرة للجدل، بشأن التبرع ببلازما الدم من قبل المتشافين من فيروس كورونا، لغرض استخدامه لانقاذ حياة المصابين الاخرين.ورصدت وكالة اين الاخبارية تدوينات وتغريدات مختلفة من قبل كوادر طبية، أكدت رفض المتشافين من كورونا بالتبرع ببلازما دمائهم للاستفادة من الاجسام المناعية المتكونة في دمائهم لاجل انقاذ حياة المرضى الراقدين المصابين بكورونا، وتقليل نسبة الوفاة، فيما طالب بعضهم بمبالغ مالية بمئات الدولارات مقابل التبرع.حيث غرد الدكتور "وعد الحافظ" قائلاً:"إنك ميت وانهم ميتون "صدق الله العلي العظيم من دتطالب الاطباء بالانسانيةياريت تصير انسان وتتبرع بالبلازما مال دم ورة ماتطيب من كورونا حتى تنقذ حياة غيركمو تغلق فونك من يحتاجوك لو تتعامل وياهم وتبيع البلازما ب٢٥ ورقةيا ملك ال "ئنسانية" يا مؤمن يا مسلم"وبدأت دائرة صحة البصرة، ونقابة الاطباء بنشر اعلانات مطالبين المتشافين من كورونا بالتبرع ببلازما الدم لاجل انقاذ حياة المصابين الاخرين، نظرا لقرب نفاد الكميات المتوفرة.وعبر عدد كبير من المغردين عن استيئاهم من هذه الظاهرة، خصوصًا مقابل ما تقدمه المستشفيات والكوادر الطبية من خدمات وعلاجات للمصابين حتى شفائهم، مجانًا، ليقوموا بالمطالبة بمبالغ مالية مقابل التبرع، في خطوة مثيرة للاستياء.

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