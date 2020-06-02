2020/06/02 | 23:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرسائل التي ستجعلني خالداً- أحمد ماجد من بابا نويل فرع العراق..عمتُ حزَّناَ سَيِّدِي الرئيس شاهدتُ الكثير من الأمور التي جعلتني أصبغ لِحْيَتي للون الأسود حداداً على احلام من تَطَهَّرت سعادتهم.وبالتنقل التسلسلي من بيت لآخر لتحقيق احلامهم لاحظت أنَّ جميع المنازل بدت على تشابه لحملها البؤس ذاته .وحين وَطْأَةُ قدمي بعتبة المنزل سقطت […]

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