2020/06/02 | 23:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نهاية أمريكا ونظرية تأثير الفراشة – مظهر الغيثي كان في النية كتابة مقال للإشارة إلى ألاحداث التي ستضعف وتشغل أمريكا عن المضي باجنداتها الدولية لكن هذه الأحداث التي تجري في الداخل الأمريكي هي ما دعتني للتريث ودراسة الموقف مرة أخرى واستخلاص المحصلة النهائية لاستشراف المستقبل الأمريكي وتأثيره ومشاريعه المشتركة في المنطقة لكن بعد أن نسلط […]

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