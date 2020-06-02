2020/06/02 | 23:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسعار النفط..أزمات متوالدة – لبنان الشامي كثر الحديث عن معالجة ازمة انخفاض أسعار النفط …هل العراق بحاجة للبقاء في منظمة اوبك ام لا ؟ سؤال تردد صخبه في كروبات التواصل الاجتماعي وعلى صفحات الجرائد والبرنامج الحوارية..فما هي المحصلة؟؟ الافتراض الواقعي خروج أو بقاء العراق في الاوبك لا يقدم الحلول الأفضل العاجلة لمواجهة تحديات الأسوأ […]

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