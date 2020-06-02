رغم قبولهما استئناف محادثات وقف النار.. مواجهات عنيفة بين طرفي النزاع الليبي

2020/06/02 | 23:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اندلعت مواجهات مسلحة عنيفة، الثلاثاء، بين قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر وقوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، جنوب العاصمة طرابلس، بعد ساعات من إعلان البعثة الأممية للدعم في ليبيا ترحيبها بقبول طرفي النزاع استئناف محادثات وقف إطلاق النار.

وقال محمد قنونو الناطق الرسمي باسم قوات حكومة الوفاق إن "سلاح الجو نفّذ خمس ضربات جوية اليوم الثلاثاء، ثلاث منها استهدفت آليات وأفراد لقوات حفتر في مطار طرابلس، وضربتان في منطقة المردوم استهدفتا سيارة ذخيرة و عربة نقل مرتزقة لدعم و إمداد قوات حفتر".

وأشار قنونو إلى أن "سلاح الجو الليبي يواصل عمليات الرصد والاستطلاع على كامل المنطقتين الغربية والوسطى وسيدمر أي هدف ثابت أو متحرك للمتمردين".

وقال عبد المالك المدني الناطق الرسمي باسم مكتب الإعلام الحربي التابع لحكومة الوفاق إن "القوات الحكومية شنت صباح اليوم الثلاثاء هجوما على تمركزات قوات حفتر بمحاور الخلاطات، و قصر بن غشير، والخلة، و الرملة، والطويشة".

وأوضح المدني لقناة "الحرة" أن "قوات الحكومة سيطرت على مثلث شركة السازوكي المعروف بمثلث بن عون في محور خلة بن عون بالإضافة إلى محور الرملة والعمارات الهندية في طريق الوادي وتأمين معسكر اليرموك".

في المقابل قال خالد المحجوب آمر إدارة التوجيه المعنوي التابعة للجيش الوطني الليبي إن "قوات الوفاق المتحالفة مع مرتزقة سوريين وقعوا في كمين محكم في محور الكازيرما ما أدى إلى مقتل عدد منهم وأسر عدد آخر".

وأضاف المحجوب لقناة "الحرة" أن "قوات الجيش صدت هجوم قوات الوفاق على الكازيرما والمطار".

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد رحبت، الاثنين، بقبول كل من حكومة الوفاق الوطني وقوات خليفة حفتر باستئناف مباحثات وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية المرتبطة بها، بناءً على مسودة الاتفاق التي عرضتها البعثة على الطرفين خلال محادثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في 23 فبراير 2020.

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