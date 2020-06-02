الحجامي يعلن عدد الاصابات والوفيات الكلي بكورونا في جانب الكرخ

2020/06/02 | 23:19 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

اعلن مدير صحة الكرخ جاسب الحجامي، الثلاثاء، عدد الاصابات والوفيات الكلي بكورونا في جانب الكرخ.

وقال الحجامي في منشور له على الفيسبوك، ان "اجمالي الاصابات المسجلة في دائرة صحة الكرخ لغاية اليوم بلغ 1448 اصابة وبلغ مجمل الوفيات 26 حالة وفاة اي بنسبة اقل من 1,8% و هي اقل بكثير من نسبة الوفيات من مجمل الاصابات في كل دول العالم التي بلغت اكثر من 6440000 اصابة مع اكثر من 380000 حالة وفاة اي بنسبة 5,9%".

واضاف، ان "كذلك اقل بكثير من افضل دول العالم حيث بلغت نسبة الوفاة في اسبانيا مثلا 9,5% اما باقي دول العالم المتقدم فأترك حساب نسبة الوفاة فيها للقارىء اللبيب".

وتابع الحجامي، "يعتمد معيار نسبة الوفاة للتكهن بالاعداد التقريبية لمجمل الاصابات و كذلك لجودة الخدمات الطبية المقدمة للمصابين، ومن ذلك نستطيع ان نحكم على ان عدد الاصابات المكتشفة والمسجلة في دائرة صحة الكرخ هي قريبة جداً من الواقع و كذلك جودة الخدمات والرعاية المقدمة للمصابين ممتازة رغم الامكانيات المتواضعة قياساً لدول العالم الاخرى".

وبين انه "كلما كانت الاعداد المشخصة دقيقة مع سرعة اكتشافها كلما كانت السيطرة على انتشار المرض اكثر و نسبة الشفاء اكثر، ولا يسعني الاً ان اتقدم بالشكر الجزيل لكل من يدعمنا من السيد وزير الصحة وكل المسؤولين في الوزارة والسيد محافظ بغداد وكل منتسبي الدائرة من اصغر عامل خدمة الى اكبر طبيب اختصاص فيها ولكل الناس والوجهاء والقوات الامنية والجهات الاعلامية المختلفة ولكل من له دور ايجابي في هذه المعركة الشرسة".

بغداد اليوم - كردستان

اعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان، الثلاثاء، تسجيل 35 اصابة جديدة بكورونا.

وقالت صحة الاقليم في بيان، انها "سجلت 35 إصابة جديدة بكورونا".

وسجلت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، 519 اصابة بفيروس كورو

بغداد اليوم - ذي قار

أعلنت دائرة صحة ذي قار، الثلاثاء، تسجيل 18 اصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقالت الدائرة، انها "سجلت 18 اصابة جديدة بكورونا في المحافظة".

وسجلت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، 519 اصابة بفيروس كورونا، و20

بغداد اليوم-بغداد

أعرب وزير الصحة الإيراني، سعيد نمقي، عن أسفه، الثلاثاء (2 حزيران 2020) لأن بعض مواطنيه لا يتقيدون بتدابير التباعد الاجتماعي المفروضة لاحتواء كوفيد-19، بعد تسجيل ارتفاع جديد بالإصابات في البلاد.

ولليوم الثاني على التوالي، أعلن

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