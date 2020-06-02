السليمانية تسجل 35 إصابة جديدة بكورونا

2020/06/02 | 23:19 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - كردستان

اعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان، الثلاثاء، تسجيل 35 اصابة جديدة بكورونا.

وقالت صحة الاقليم في بيان، انها "سجلت 35 إصابة جديدة بكورونا".

وسجلت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، 519 اصابة بفيروس كورونا، و20 حالة وفاة، خلال 24 ساعة الماضية في اعلى حصيلة يسجلها العراق منذ دخول الفيروس.وجاء في الموقف الوبائي اليومي للوزارة، "تم فحص (13463) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (251714)".وذكر انه "ختبرات الصحة والبيئة سجلت لهذا اليوم (519 ) إصابة في العراق موزعة كالتالي: بغداد/ الرصافة: 145، بغداد/ الكرخ: 166، مدينة الطب: 39، النجف: 21، البصرة: 25، السليمانية: 28، اربيل : 1، دهوك: 6، كربلاء: 31، ديالى: 5، بابل: 9، ميسان: 34، المثنى: 8، نينوى: 1".واضاف ان "حالات الشفاء بلغت: 233، وكما يلي: بغداد/ الرصافة: 104، بغداد/ الكرخ: 52، مدينة الطب: 17، البصرة: 4، ديالى: 2، كربلاء: 17، ذي قار: 34، نينوى: 3".وجاء في الموقف ان "الوفيات خلال 24 : 20 حالة، موزعة كالاتي: بغداد/ الرصافة: 12، بغداد/ الكرخ: 2، مدينة الطب: 1، بابل: 2، واسط: 2، المثنى: 1".وبذلك فأن مجموع الاصابات بلغ "7387، ومجموع حالات الشفاء: 3508، والراقدين الكلي: 3644، ومجموع الوفيات: 235".

بغداد اليوم - بغداد

اعلن مدير صحة الكرخ جاسب الحجامي، الثلاثاء، عدد الاصابات والوفيات الكلي بكورونا في جانب الكرخ.

وقال الحجامي في منشور له على الفيسبوك، ان "اجمالي الاصابات المسجلة في دائرة صحة الكرخ لغاية اليوم بلغ 1448 اصابة وبلغ م

بغداد اليوم - ذي قار

أعلنت دائرة صحة ذي قار، الثلاثاء، تسجيل 18 اصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقالت الدائرة، انها "سجلت 18 اصابة جديدة بكورونا في المحافظة".

وسجلت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، 519 اصابة بفيروس كورونا، و20

بغداد اليوم-بغداد

أعرب وزير الصحة الإيراني، سعيد نمقي، عن أسفه، الثلاثاء (2 حزيران 2020) لأن بعض مواطنيه لا يتقيدون بتدابير التباعد الاجتماعي المفروضة لاحتواء كوفيد-19، بعد تسجيل ارتفاع جديد بالإصابات في البلاد.

ولليوم الثاني على التوالي، أعلن

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