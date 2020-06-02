حرب الاتهامات بالفساد والسرقات تشتعل بين أذرع إيران وروسيا في سوريا

2020/06/02 | 23:21 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت الساحة السورية في الآونة الأخيرة، تشهد حرباً من نوع آخر، بين الكيانات الأمنية والعسكرية المدعومة من #إيران من جهة، وما يقابلها من كيانات عسكرية مدعومة من #روسيا من جهة أخرى، وذلك عبر اتهامات متبادلة…

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