2020/06/02 | 23:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قائد القوات البرية: مهمة قطعاتنا بعملية أبطال العراق منع تسلل الإرهابيين لصلاح الدين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/02 | 23:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائد القوات البرية: مهمة قطعاتنا بعملية أبطال العراق منع تسلل الإرهابيين لصلاح الدين) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائد القوات البرية: مهمة قطعاتنا بعملية أبطال العراق منع تسلل الإرهابيين لصلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).