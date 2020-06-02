روح الله في ذكراه 31…!!

2020/06/02 | 23:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي الطويلعندما نتطرق بالكتابة عن شخصية الامام الخميني رض وجب علينا ان ننوه اننا بالتاكيد سوف لن نعطيه حقه ، فالامام الخميني رض هو من طراز تلك الشخصيات التي غيرت مجرى التاريخ ووضعت بصمات عظيمة في مساره ونقشت في صفحاته احداثا كبرى لايمكن لانسان ان يغض الطرف عنها او يجانبها لانها واضحة وجليه ، لقد […]

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