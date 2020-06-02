"الأفضل لم يأت بعد".. ترامب: قدمت للسود ما لم يقدمه رئيس آخر منذ لينكولن

2020/06/02 | 23:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت السلطات المحلية في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا، ستة شرطيين بتهمة سحب طالبين جامعيين بالقوة من سيارتهما بعد تحطيم زجاج النوافذ واستخدام مسدس صاعق أثناء الاعتقال، حسب ما أعلن مدع عام الثلاثاء.

وقعت الحادثة بالقرب من تظاهرة احتجاجية على مقتل جورج فلويد، الرجل صاحب البشرة السوداء الذي قتل قبل أيام على يد شرطي أبيض في مينيابوليس، مينيسوتا.

وقال مدعي عام مقاطعة فولتون، بول هاوارد، في مؤتمر صحفي عقده ظهر الثلاثاء إنه "لم يكن هناك سبب لانتظار لائحة اتهام ضد هؤلاء الضباط، لأن المعلومات متاحة"، فيما يبدو إشارة إلى لقطات مصورة أظهرت الشرطيين الستة وهم يعتدون على الطالبين بعنف.

وقد تراوحت التهم الموجهة لهم بين الاعتداء المشدد، أو توجيه سلاح، وتلف جنائي للممتلكات، حسب المدعي العام.

ويبدو أن سبب توقيف الشرطة للطالبين تانيا بيلغرام وماسيا يونغ، هو التقاط يونغ صورة لشرطي أثناء اشتباكه مع أحد المحتجين ومناشدته للشرطة بترك الرجل الذي كان يبكي وهو ملقى على الأرض، حسب أي بي سي نيوز.

وقالت تانيا بيلغرام في المؤتمر الصحفي للمدعي العام بعد ظهر الثلاثاء "أنا سعيدة للغاية لمحاسبتهم على أفعالهم، لم يكن هناك شيء واحد مبرر للقيام بذلك..



آمل أن تتم محاسبتهم جميعا لأن الأمر ليس على ما يرام". وأضافت "ظننت أني وماسايا سنموت".

وخلال الحادثة، تعرض يونغ إلى عشر لكمات وكسر في معصمه، حسب التقرير.

يونغ الذي أفرج عنه بكفالة إثر اتهامه بالتهرب من الشرطة، قال خلال المؤتمر الصحفي "أشعر بأمان أكبر أن هؤلاء الوحوش غير موجودين في الشارع، ولم يعودوا قادرين على إرهاب أي شخص آخر من هذه اللحظة فصاعدا.



كل ما نتمناه هو أن يكون هناك تغيير في ثقافة الشرطة".

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