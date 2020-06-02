4 وفيات جديدة بكورونا في إقليم كوردستان

2020/06/02 | 23:50 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفادت وزارة الصحة في إقليم كوردستان العراق يوم الثلاثاء بتسجيل ٤ وفيات جديدة بفيروس كورونا في محافظة السليمانية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن ثلاثة من المتوفين رجال أعمارهم (٧٥ و٥٨ و٥٢ عاما) وامرأة (٧٠ عاما).

وأضافت أن ثلاثة من المتوفين من سكنة مدينة أربيل والرابع من سكنة قضاء جمجمال.

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