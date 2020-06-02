الحلبوسي والمالكي يؤكدان أهمية توحيد الجهود لإصدار التشريعات التي تساهم في تجاوز الازمة الاقتصادية والصحية

2020/06/02 | 23:50 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلن مدير صحة الكرخ جاسب الحجامي، الثلاثاء، عدد الاصابات والوفيات الكلي بكورونا في جانب الكرخ.

وقال الحجامي في منشور له على الفيسبوك، ان "اجمالي الاصابات المسجلة في دائرة صحة الكرخ لغاية اليوم بلغ 1448 اصابة وبلغ م

بغداد اليوم - كردستان

اعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان، الثلاثاء، تسجيل 35 اصابة جديدة بكورونا.

وقالت صحة الاقليم في بيان، انها "سجلت 35 إصابة جديدة بكورونا".

واضافت، انها "سجلت 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في اربي

بغداد اليوم - ذي قار

أعلنت دائرة صحة ذي قار، الثلاثاء، تسجيل 18 اصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقالت الدائرة، انها "سجلت 18 اصابة جديدة بكورونا في المحافظة".

وسجلت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، 519 اصابة بفيروس كورونا، و20

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