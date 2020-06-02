محافظ النجف يصدر توجيها بشأن استقطاع سلف الموظفين للشهرين الماضيين

2020/06/02 | 23:50 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اصدر محافظ النجف لؤي الياسري، الثلاثاء، توجيها بشأن استقطاع سلف الموظفين للشهرين الماضيين.

وقال الي...





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